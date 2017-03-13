В Авдеевке до сих пор нет света

По состоянию на утро 13 марта централизованное электроснабжение Авдеевки отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 13 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Теплоснабжение города осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 6 генераторов ГСЧС", – говорится в сообщении.

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К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 22 человека и 7 единиц техники.

Напомним, 12 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности.

«Около 19 часов российские оккупанты начали обстрел позиций украинских военных в районе населенного пункта Авдеевка с применением реактивных установок залпового огня БМ-21 “Град”. По состоянию на 21.15 было выпущено более 10-ти ракет в направлении позиций подразделений Вооруженных Сил Украины», – сообщили в штабе АТО.