Боевики захватили офис "Укртелекома" в Донецке

Об этом на своей странице в Facebook написал директор по коммуникациям компании Михаил Шуранов.

Уже сегодня, 1 марта, "Укртелеком" вынужден прекратить оказание услуг телефонии и интернет на неконтролируемой территории Донецкой области.

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"Около 200 тысяч наших сограждан потеряли возможности общения. Офис компании в Донецке и оборудование захвачены. Компанией централизовано отключен донецкий фрагмент от национальной сети", - говорится в сообщении Шуранова.

В свою очередь в пресс-службе компании сообщили, что "Укртелеком" вынужден прекратить с 1 марта 2017 оказание услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами.

Напомним, 28 февраля боевики заблокировали распределительный центр на "Донбасс Арене" и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории.