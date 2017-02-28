Сегодня в зоне АТО двое украинских военных погибло, один ранен – штаб

Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на своей странице в Facebook.

Всего зафиксировано 56 обстрелов позиций сил антитеррористической операции.

«На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали Водяное, из минометов – Гнутово, Широкино, Водяное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Павлополь, Гнутово. По Широкино и Новотроицкому вел огонь снайпер», - говорится в сводке штаба по состоянию на 18.00.

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Отмечается, что на Донецком направлении танк обстреливал шахту «Бутовка», из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты вели обстрелы по Зайцево, Троицкому, Новолуганскому, Каменке, Авдеевке и Луганскому, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Зайцево, Верхнеторецкому, Невельскому, Богдановке, Авдеевке и Луганскому.

По данным штаба, на Луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии противник обстреливал Крымское, а из стрелкового оружия Станицу Луганскую и Новоалександровку.