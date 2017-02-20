Россия поставляет "Л/ДНР" танки и ПЗРК - отчет

17:42, 20 февраля 2017
Война
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В частности, боевики на Донбассе получили от России танки и ПЗРК. 

РФ поставляет боевикам на Донбасс вооружение / Фото УНИАН

Россия поставляет "Д/ЛНР" бронетехнику, а также противотанковое и зенитное вооружение, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) в отчете.

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Так, согласно отчету, пророссийские боевики на востоке Украины получили от РФ танки и другие бронированные транспортные средства, а также противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы.

Ранее УНИАН сообщал, что, согласно отчету SIPRI, в прошлом году Украина экспортировала в РФ продукции военного назначения на $169 млн. Именно россияне в 2016-м стали крупнейшими покупателями товаров украинской "оборонки".

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Теги: #ДНР#Россия#ЛНР