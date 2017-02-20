Погибший в Сирии российский разведчик воевал на Донбассе - СМИ (фото)

Официальной версией назван подрыв автомобиля, в котором ехали офицеры. В Екатеринбурге сегодня прошли похороны одного из погибших — 31-летнего старшего лейтенанта Вадима Магамурова, передает КоммерсантЪ.

Как рассказали родственники военнослужащего, он служил в разведке и попал под пулеметный огонь противника во время выезда на очередное задание.

О гибели 16 февраля в Сирии 31-летнего старшего лейтенанта Вадима Магамурова его родственники и друзья и начали сообщать в своих социальных сетях уже на следующий день после трагедии. Двоюродный брат погибшего Ильшат Магамуров заявил: "Я не знаю деталей, нам рассказали лишь, что они выехали на задание и попали под обстрел".

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"16 февраля мне написали сослуживцы и сказали, что Вадима больше нет в живых,— сообщил екатеринбургскому изданию E1.RU друг погибшего Эльнар Садиров.— Он ездил туда два раза. Насколько я знаю, он попал под пулеметный огонь противника и погиб. Служил он в последнее время в должности начальника разведки". В беседе Садиров уточнил, что погибший был начальником разведки в артиллерийском дивизионе.

Садиров говорит, что подружился с Магамуровым в 2014 году в Донецке. На вопрос журналистов, что там делал Магамуров, его друг ответил: "Я не могу об этом говорить". Двоюродный брат погибшего, однако, подтвердил, что в 2014 году Вадим Магамуров принимал участие в боях на территории Донецкой области.

Судя по фотографиям в социальных сетях погибшего, он был награжден также медалью "Участнику военной операции в Сирии".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии в результате подрыва автомобиля погибли 4 российских военных. Это случилось еще 16 февраля.