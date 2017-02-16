Боевики ударили из артиллерии по жилому сектору Авдеевки, погиб мирный житель – полиция
Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки, погиб мужчина 1973 года рождения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
«Зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. Продолжаются разборы завалов. Уже есть погибший - мужчина, 1973 года рождения, скончался вследствие осколочных ранений», - написал Аброськин.
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Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, сегодня в районе проведения антитеррористической операции трое украинских военных погибли, четверо – ранены.
В целом, по состоянию на 18:00, зафиксировано 35 обстрелов.
29 января около 5 утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел украинских позиций, а затем штурм.
Подразделения Вооруженных сил Украины остановили террористов.
На сегодняшний день, по данным штаба АТО, ситуация в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения.