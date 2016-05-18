Чичерина снова спела для боевиков на Донбассе (видео)

На этот раз артистка дала концерт перед боевиками так называемых "ДНР", передает ТСН.

Певица посетила одну из воинских частей Донецка. На концерте Чичерина, аккомпанируя себе на гитаре, спела свои хиты.

Кроме того, на днях певица дала концерт в Алчевске Луганской области.

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Судя по видео выступления Чичерины, она находилась на Донбассе на прошлой неделе.

Напомним, в начале января певица Чичерина выступила на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии.

Ранее она выступила в Луганске на концерте путинских "волков". Концерт был бесплатным. После скандального выступления в Луганске певицу объявили в розыск. Ее обвинили в незаконном пересечении российско-украинской границы.