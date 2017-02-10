В оккупированном Донецке "Гиви" закопали рядом с "Моторолой" (фото)

15:00, 10 февраля 2017
Война
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В оккупированном Донецке сегодня прошли похороны "командира подразделения боевиков "Сомали" Михаила Толстых, более известного под кличкой "Гиви".

Как сообщают издания боевиков, на похороны якобы собрались около 55 тысяч человек.

Прощались с боевиком в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета. Там же ранее проходила церемония прощания с "Моторолой".

Российские СМИ пишут, что главарь "ДНР" Александр Захарченко расстрелял целую обойму в воздух на похоронах "Гиви". 

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"Гиви" закопали рядом с ликвидированным ранее "Моторолой" на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе города. 

Ранее сообщалось, что жителей туда сгоняют - в учебные заведения оккупированных  боевиками городов поступило распоряжение выделить людей для поездки на похороны  "Гиви".

Как известно, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.

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Теги: #Моторола#похороны#Гиви