В "ДНР" рассказали, как вывозили тела террористов из-под Авдеевки (фото)

Об этом террорист написал на своей странице ВКонтакте.

Так, на опубликованном Ходаковским снимке видно желтый автобус волонтеров, который увозит тела погибших.

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"Только тел три, а не два, как предполагали раньше", - говорится в его сообщении. При этом он упрекнул ВСУ за то что те якобы бросили одного из боевиков недалеко от позиций после того, как он "перестал подавать признаки жизни".

Кроме того, он поблагодарил украинских волонтеров "за то, что сохранили в себе человечность и, может, на самую малость ускорили процесс".

Ранее штаб АТО сообщал, что тела ликвидированных террористов близ Авдеевки до сих пор остаются неэвакуированными из-за одностороннего нежелания оккупантов договариваться о прекращении огня.ml