"ДНР" не хочет забирать с поля боя тела убитых под Авдеевкой боевиков - штаб

Как говорится на официальной странице пресс-центра в Facebook, тела убитых террористов до сих пор остаются неэвакуированными из-за одностороннего нежелания оккупантов договариваться о прекращении огня.

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"В течение нескольких последних дней украинская сторона неоднократно предлагала представителям ОРДЛО обеспечить соблюдение режима "Тишина" в районе Авдеевской промзоны, чтобы осуществить поиск и эвакуацию убитых террористов. Впрочем, никакого ответа на обращение украинской стороны так и не поступило. Указанное еще раз свидетельствует, что для командования российско-террористических войск поддержание эскалации боевых действий важнее, чем элементарное уважение к собственным людям, которые стали очередными жертвами кремлевской авантюры в Украине", - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января ведут массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

По словам руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, по состоянию на 6 февраля обострение у Авдеевки пошло на спад.