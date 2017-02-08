Уничтожен в результате взрыва: появились подробности ликвидации террориста "Гиви" (фото)
Источник, близкий к так называемым властям "Донецкой народной республики" ("ДНР") рассказал подробности ликвидации главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви".
По его словам, "Гиви" уничтожен в результате взрыва на базе "подразделения" в окрестностях Донецка, передает Lenta.ru.
По информации источника издания, в результате взрыва в "штабе "Сомали" начался сильный пожар, в момент взрыва террорист "Гиви" находился в своем кабинете.
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В свою очередь сторонник "ДНР" Константин Долгов в своем Twitter написал, что "Гиви" мог быть ликвидирован в результате выстрела из реактивного огнемета "Шмель".
"В начале седьмого утра террористы произвели выстрел из "Шмеля" в окно штаба, где в этот момент находился "Гиви", - написал он.
Кроме того, в Сети опубликовали первые фото с места ликвидации боевика, на которых видно, что в доме, где находился террорист "Гиви", начался пожар.
ФБ С 6:30 на базе гиви пожар.На 5 этаже нет окон.От местных жителей. pic.twitter.com/8LuTAnyqz0— hochu domoy (@rjpthju62irjkf) February 8, 2017
Ранее УНИАН сообщал, что главарь "батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" был ликвидирован в Донецке.