Уничтожен в результате взрыва: появились подробности ликвидации террориста "Гиви" (фото)

По его словам, "Гиви" уничтожен в результате взрыва на базе "подразделения" в окрестностях Донецка, передает Lenta.ru.

По информации источника издания, в результате взрыва в "штабе "Сомали" начался сильный пожар, в момент взрыва террорист "Гиви" находился в своем кабинете.

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В свою очередь сторонник "ДНР" Константин Долгов в своем Twitter написал, что "Гиви" мог быть ликвидирован в результате выстрела из реактивного огнемета "Шмель".

"В начале седьмого утра террористы произвели выстрел из "Шмеля" в окно штаба, где в этот момент находился "Гиви", - написал он.

Кроме того, в Сети опубликовали первые фото с места ликвидации боевика, на которых видно, что в доме, где находился террорист "Гиви", начался пожар.

ФБ С 6:30 на базе гиви пожар.На 5 этаже нет окон.От местных жителей. pic.twitter.com/8LuTAnyqz0 — hochu domoy (@rjpthju62irjkf) February 8, 2017

Ранее УНИАН сообщал, что главарь "батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" был ликвидирован в Донецке.