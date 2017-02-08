Уничтожен в результате взрыва: появились подробности ликвидации террориста "Гиви" (фото)

09:17, 08 февраля 2017
Война
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Источник, близкий к так называемым властям "Донецкой народной республики" ("ДНР") рассказал подробности ликвидации главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви".

По его словам, "Гиви" уничтожен в результате взрыва на базе "подразделения" в окрестностях Донецка, передает Lenta.ru.

По информации источника издания, в результате взрыва в "штабе "Сомали" начался сильный пожар, в момент взрыва террорист "Гиви" находился в своем кабинете.

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В свою очередь сторонник "ДНР" Константин Долгов в своем Twitter написал, что "Гиви" мог быть ликвидирован в результате выстрела из реактивного огнемета "Шмель".

"В начале седьмого утра террористы произвели выстрел из "Шмеля" в окно штаба, где в этот момент находился "Гиви", - написал он.

Кроме того, в Сети опубликовали первые фото с места ликвидации боевика, на которых видно, что в доме, где находился террорист "Гиви", начался пожар.

Ранее УНИАН сообщал, что главарь "батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" был ликвидирован в Донецке.

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Новость в сюжете: Ликвидация "Гиви"
Теги: #Донецк#ликвидация#Гиви