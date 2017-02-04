Ситуация в Авдеевке: ремонтные бригады снова пытаются восстановить электроснабжение, СЦКК гарантировал "тишину"

Об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook.

«Утром группы электромонтеров и саперов снова вышли на линию обрыва ЛЭП под Авдеевку. От российской стороны в СЦКК получили письменное подтверждение о прекращении огня», - написал он.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, в городе существуют проблемы с водо- и теплоснабжением.

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Российская сторона в СЦКК давала гарантии прекращения обстрелов Авдеевки 31 января, 1 и 2 февраля, однако каждый раз они были сорваны. Под обстрелы попадали и мирные жители, и бригады ремонтников, которые выезжали на восстановлении линии электропередачи, питающей город.

3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации дала письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередачи возле Авдеевки.

Бригады электромонтажников вчера начали ремонт на месте оборыва одного из вводов ЛЭП.