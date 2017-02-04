Боевики выпустили из "Града" по Сартане около 40 ракет - Аброськин

Об этом сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

После обстрела было создано 11 следственно-оперативных групп.

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"По результатам работы СОГ установлено, что в указанное время состоялся артобстрел с. Сартана из БМ-21 "Град", разорвались примерно 40 снарядов", - написал он.

В результате обстрела повреждены жилые дома: ул. Пушкина 31, 33, 35, 37; ул. Северная 4а, 4в; ул. Крайняя 1, 2, 2в, 4в; тупик Северный 1, 3, 4; ул. Генерала Куркчи 108, 110; ул. Шмидта 19б.

Кроме того, в результате попадания снаряда в электрическую подстанцию, обесточены улицы: Северная, Крайняя, Генерала Куркчи, Шмидта, Пушкина, Папанина, Воинов Освободителей, Городня. Без света осталась Талаковка.

На месте работают подразделения ГСЧС, необходимые коммунальные службы, депутаты местных советов Сартаны и Мариуполя, сообщил Аброськин.