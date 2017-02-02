"Огонь по "своим": боевики стреляли из "Градов" по Новоласпе, обстрел попал на видео
Вечером 1 февраля во время мониторинга видео с камер видеонаблюдений, которые выставлены в направлении Новоласпы (район нашей Старогнатовки) был выявлен выход снарядов из реактивной системы залпового огня "Град" с территории, неподконтрольной ВСУ.
Об этом сообщили в 30-й отдельной гвардейской механизированной бригаде.
"Приход" был зафиксирован в районе села Новоласпа, которое находится на контролируемой врагом территории. Чуть позже наши позиции в районе Старогнатовки были обстреляны из минометов 120 калибра", - говорится в сообщении.
Читайте также"Жаркая" ночь: волонтер рассказал о ситуации на Светлодарской дуге
Отмечается, что несколько дней враг не прекращает обстреливать ВСУ из стрелкового оружия, гранатометов различных типов и пулеметов разного калибра.
Как сообщал УНИАН, в течение последних дней российские оккупанты в нарушение Минских соглашений наносят массированные артиллерийские удары по Авдеевке, применяя ствольную артиллерию, РСЗО и минометы.