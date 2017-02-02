Эскалация в Авдеевке напомнила Европе о российской агрессии в Украине - Туск

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на встрече с премьер-министром Ливии Фаезом аль-Сараджем, передает "ЕвроПравда".

По его словам, кризис в Украине до сих пор находится на экране радара Европейского Союза.

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"Нарушение перемирия, которые имеют место в последние дни, продемонстрировали новый уровень интенсивности и жестокости. Гуманитарная ситуация в районе Авдеевки становится критической", - заявил Туск.

"Нам снова напомнили о продолжающихся вызовах, которые представляет собой российская агрессия на востоке Украины и угрозы для выполнения Минских соглашений", - подчеркнул он.

Президент Европейского совета при этом призвал к немедленному прекращению боев.

Туск также заявил, что Россия должна использовать свое влияние на поддерживаемых ею сепаратистов на Донбассе для прекращения огня.