Боевики "ДНР" обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад в Авдеевке – Олифер

Об этом по итогам заседания в Минске Трехсторонней контактной группы по Донбассу сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Представители ОРДО обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо – и электроснабжение в районе Авдеевки», - написала Олифер.

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Она отметила, что «город находится на грани гуманитарной и техногенной катастрофы, вся ответственность за подобное развитие событий ляжет на представителей ОРДЛО».

Как сообщал УНИАН, боевики обстреливали пиротехнические отряды и отряды энергетиков, которые приехали в фронтовую Авдеевку.