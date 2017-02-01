Боевики обстреливают саперов и энергетиков под Авдеевкой, люди лежат на земле – Аваков

"Пиротехнические групи ДСНС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет. Подлые провокаторы!", - написал он на своей странице в Twitter.

Информацию об обстреле также подтвердил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Российские боевики нарушили режим тишины возле Авдеевки. Рашисты начали хаотичную стрельбу по бригаде електромонтажников. Работники вынуждены были слечь, спасаясь от выстрелов. Ремонтников не дошли ориентировочно 300 метров до места возможного порыва ЛЭП", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ремонтники начали восстановительные работы систем электроснабжения Авдеевки - доложил Жебривский.

Чтобы попасть на место, пришлось задействовать саперов.

Напомним, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

В городе повреждено много жилых домов, проблемы с электричеством, водой и отоплением.

Сегодня в полдень Жебривский заявил, что российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня в районе Авдеевки.