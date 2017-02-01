Миссия ОБСЕ заявила об "очень хрупком" режиме тишины в районе Авдеевки
16:05, 01 февраля 2017Война
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Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что режим прекращения огня в районе Авдеевки до сих пор хрупкий.
Хуг заявил, что режим прекращения огня очень хрупкий / @MVS_UA
Об этом сообщает миссия ОБСЕ в Twitter.
Хуг заявил, что до сих пор находится с другими наблюдателями миссии на Донецкой фильтровальной станции, с которой происходит водоснабжение в Авдеевку.
"Режим прекращения огня очень хрупкий. Его сейчас надо сделать более устойчивым", - сказал Хуг.
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Также в сообщении говорится, что Хуг и другие наблюдатели не попадали сегодня под обстрелы.
Ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ заявлял о начале восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции.
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