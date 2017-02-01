Ремонтники начали восстановительные работы систем электроснабжения Авдеевки
15:20, 01 февраля 2017Война
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Ремонтники начали восстановительные работы систем электроснабжения Авдеевки.
Ремонтники начали восстановительные работы систем электроснабжения Авдеевки / dsns.gov.ua
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Фейсбук.
«Ремонтники начали восстановительные работы систем электроснабжения Авдеевки - доложил президенту Павел Жебривский. Чтобы попасть на место, пришлось задействовать саперов»,- написал пресс-секретарь.
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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня заявил, что спасатели и электротехнические бригады Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили разрешение на проведение осмотра, разминирования и необходимых работ по восстановлению энергоснабжения Авдеевки.
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