На Донбассе боевики вновь и вновь пытаются перейти в наступление - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Он отметил, что боевики «снова и снова пытаются перейти в наступление, чтобы расширить контролируемые ими территории».

«И во время тех нелепых авантюр противник несет большие потери, однако не прекращает своих агрессивных действий», - подчеркнул спикер.

По словам Мотузяника, продолжаются боевые действия на левом фланге Авдеевки, в частности, в районе Шахты Бутовка».

«Как и раньше продолжаются масштабные танковые и артиллерийские обстрелы со стороны противника», - сказал он.

Спикер АТО подчеркнул, что «весь передний край оккупантов, пролегающий через Спартак и Донецкий аэропорт, насыщен тяжелым вооружением».

По данным Минобороны, «враг ведет огонь и днем, и ночью». Мотузяник добавил, что «поздно вечером вражеская артиллерия обстреляла наш ближний тыл в районе населенного пункта Тоненькое - стрельба велась прямо из Донецка с расстояния не менее 10 километров».