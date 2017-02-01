Ситуация тяжелая, но контролируемая: в полиции рассказали о круглосуточном патрулировании Авдеевки (фоторепортаж)

Правоохранители патрулируют Авдеевку днем и ночью. Силы полиции увеличены втрое. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

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Правоохранители подчеркивают, что порядок в городе сохранен, ситуация тяжелая, но контролируемая.

"Несмотря на отсутствие света, отопления и воды, в оперативном штабе, развернутом возле местного отделения полиции, налажена работа. На карте отмечены наиболее опасные зоны. Они под особым вниманием полицейских. Группа специалистов, прикомандированных из областного главка, наладила связь, установлен спутниковый телефон", - говорится в сообщении.

Еду и чай правоохранители готовят на костре. Они готовы обогреть и накормить всех, кто придет за помощью. Кроме того, на местном стадионе расположен гуманитарный штаб Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Люди приходят к палаткам, в которых можно получить горячий суп и чай, медицинскую помощь.

"За три дня сокрушительных обстрелов открыто 46 уголовных производств по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины. Вследствие обстрелов ранены пятеро мирных жителей. Задокументировано 24 повреждения зданий, из которых шесть – квартиры, 18 – частные дома", - сообщили в МВД.

Руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин поставил личному составу задачу обойти каждый дом, чтобы выявить тех, кому нужна помощь, и тех, кто сам не может позаботиться о себе.