Камеры ОБСЕ зафиксировали ночные обстрелы в Станице Луганской

Видео обстрелов, которые произошли 22 января, наблюдатели миссии обнародовали в Сети. По данным ОБСЕ, режим тишины нарушают обе стороны конфликта, передает ТСН.

"Неспособность отвести силы и средства продолжает вызывать нарушения режима прекращения огня с обеих сторон в области Станицы Луганской", - говорится в подписи к видео.

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Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили о резком обострении ситуации на Луганском и Мариупольском направлениях.