Камеры ОБСЕ зафиксировали ночные обстрелы в Станице Луганской
23:29, 27 января 2017Война
1404 0
Камеры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали ночные обстрелы в Станице Луганской.
Камеры ОБСЕ зафиксировали ночные обстрелы в Станице Луганской / Фото УНИАН
Видео обстрелов, которые произошли 22 января, наблюдатели миссии обнародовали в Сети. По данным ОБСЕ, режим тишины нарушают обе стороны конфликта, передает ТСН.
"Неспособность отвести силы и средства продолжает вызывать нарушения режима прекращения огня с обеих сторон в области Станицы Луганской", - говорится в подписи к видео.
Читайте такжеБоевики сегодня 36 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военных ранены - штаб
Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили о резком обострении ситуации на Луганском и Мариупольском направлениях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter