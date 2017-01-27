Нардеп озвучил планы по блокаде "ЛНР/ДНР"

Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Самопомич" Семен Семенченко, передает 112 Украина.

"Еще остаются две ветви. Ветераны планируют, если их поддержит общество, если приедут добровольцы, сегодня ожидают заблокировать и их", - сказал Семенченко.

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Он опроверг информацию о том, что участники блокады якобы останавливали пустые вагоны, которые идут на оккупированную территорию.

"Эта информация не соответствует действительности, она является очередным обманом украинцев. Ветераны остановили не пустые вагоны, они остановили 12 единиц подвижного состава за день из 60 вагонов. Это то, что шло с этого перегона. Это металл, лес, руда, кокс, серная кислота. 800 вагонов финансирования терроризма! После того вечером отправили, уже зная, что там находятся люди, состав с пустыми вагонами, чтобы таранить эту блокаду", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ветераны АТО планируют заблокировать еще одно железнодорожное направление в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, перекрыли дорогу Луганск - Попасная.