"Ползучее наступление": военные подошли к Дебальцево и взяли в полукольцо Горловку и Докучаевск - СМИ

Один из бойцов, который воюет сейчас на Светлодарской дуге, сообщил, что ВСУ вышли к Санжаровке (населенный пункт в 15 км от Дебальцево), передает РБК-Украина.

Само Дебальцево уже находится под огневым контролем ВСУ. А координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец уточнил, что в последнее время украинская армия в этом районе продвинулась вперед на один, максимум - на полтора километра.

В самом же Дебальцево пока тихо. Один из жителей этого города сообщил, что во время декабрьских боев даже подумывал уехать к дочери на "большую землю", потому что боялся повторения зимы 2015 года, когда снаряд разнес кухню в его доме. "В декабре артиллерия обстреливала позиции украинской армии со стороны Горловки и Углегорска. Слышно было даже ночью", - рассказал он.

Отмечается, что "ползучее наступление" идет не только в районе Дебальцево. "Можно отметить Докучаевск, Авдеевку, районы западнее Горловки и севернее Мариуполя", - отметил Машовец. По его словам, в результате этих маневров Докучаевск и Горловка оказались в полукольце: "Украинская группировка нависла над Ясиноватой и, в случае чего, может продвинуться на Енакиево".

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Полукольцо под Докучаевском, который, к слову, должен был контролироваться украинской стороной по условиям Минска-1, образовалось осенью прошлого года.

"Вопрос лишь в том, найдется ли политическая воля для того, чтобы отдать последний приказ, взять "докучаевскую" группировку боевиков в "котел" и зачистить город", - заявил еще один координатор ИС Дмитрий Тымчук.

По мнению Машовца, маневры в районе Мариуполя усложняются тем, что здесь оперативно-тактические тылы боевиков находятся уже на территории России, откуда поступают подкрепления. В ответ боевики пытаются занять выгодные позиции в районе Широкино для того, чтобы угрожать огнем окраинам Мариуполя, но это у них тоже пока не получается.

Противник пытается отвечать схожими маневрами, пытаясь оттеснить украинские войска из Авдеевской промзоны и от Докучаевска.

Как пояснил Машовец, процессы, получившие название "ползучее наступление", происходят в рамках позиционной войны.

"Это занятие более выгодных позиций и создание лучших условий для обороны. По сути, это решение тактических задач и вопросов во время позиционной войны", - отметил он.

Как отметил Тымчук, условия "Минска-2" не разрешают украинской стороне вести наступление на территории, находящиеся под контролем боевиков: "В противном случае это может вызвать негативную реакцию со стороны России".