Под Мариуполем число вражеских обстрелов больше, чем на других двух направлениях вместе взятых – МОУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, на Мариупольском направлении количество вражеских обстрелов больше, чем на остальных двух, вместе взятых. Боевики нарушают режим тишины по всей линии соприкосновения. В Марьинском районе и вблизи Азовского моря противник традиционно применил минометы и орудия. Основными «горячими точками» по-прежнему остаются Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Широкино, проинформировал Мотузяник, отметив, что украинские войска ведут интенсивный ответный огонь.

«За минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 37 вражеских обстрелов, в том числе шесть – из тяжелого вооружения», - сказал пресс-секретарь Минобороны.

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На Луганском направлении, по данным Мотузяника, горячее всего вчера было в Троицком. «В светлое время суток противник неоднократно открывал огонь из гранатометов и 120-мм минометов. Также минометный обстрел со стороны противника произошел в Новоалександровке. В Станице Луганской и Золотом враг применял легкое вооружение», - отметил он.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло девять вражеских обстрелов, в частности три – минометных. По украинским позициям было выпущено более 20 мин.

На Донецком направлении боевая активность врага наблюдается по всей линии соприкосновения, кроме Донецкого аэропорта, сказал Мотузяник. В Новгородском осуществлено ряд мощных минометных обстрелов украинских позиций с разных направлений. Всего боевики выпустили по украинским позициям в Новгородском 54 мины, сказал пресс-секретарь Минобороны.

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Также неспокойно было в Авдеевке – там боевики в течение 6 часов вели минометный и артиллерийский огонь со стороны Ясиноватой. Кроме того, враг применял минометы в Новолуганском

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе – 6 из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки контролируемые Россией боевики 60 раз обстреляли позиции сил АТО, один украинский военный получил ранение.