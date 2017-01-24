На КПВВ "Новотроицкое" задержан участник захвата здания СБУ в Донецке

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы, оперативную информацию об указанном гражданине пограничники получили заранее.

«Уже во время проведения фильтрационных мероприятий правоохранители установили, что этот гражданин является участником НВФ и в период с 2014 года по январь 2015 года находился в составе одного из батальонов российских наемников», - говорится в сообщении.

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Задержанный 32-летний украинец рассказал, что во время массовых беспорядков в 2014 году он принимал участие в захвате здания СБУ в Донецке и нес службу на блокпостах.

Сейчас гражданин Украины передан сотрудникам Национальной полиции.