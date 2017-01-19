Возле Азовского моря боевики круглосуточно обстреливают позиции ВСУ, в ход идет тяжелое вооружение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«На Мариупольском направлении в Красногоровке и Марьинке вчера было спокойно, однако враг нарушал режим прекращения огня южнее – в Славном и Новотроицком. Возле Азовского моря ситуация остается неизменной – там боевики стреляют и днем, и ночью, и активно применяют тяжелое вооружение. Под вражеский прицел попадает каждый наш опорный пункт. В частности, в Павлополе и Талаковке произошли минометные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. Всего на Мариупольском направлении зафиксировано 20 вражеских обстрелов», - заявил он.

По его словам, на Луганском направлении вчера между 9.00 и 15.00 оккупанты провели ряд мощных минометных обстрелов в Попаснянском районе. «По нашим позициям враг выпустил около 40 минометных снарядов», - отметил Мотузяник.

Также противник поздно вечером и сразу после полуночи обстрелял позиции ВСУ вблизи населенного пункта Станица Луганская.

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«На других рубежах Луганского направления вчера было тихо. Таким образом, за сутки на этом направлении прошло 10 вражеских обстрелов, 6 – из тяжелого вооружения», - добавил Мотузяник.

«Донецкое направление. Вчера там было спокойнее всего по всей линии соприкосновения. Противник там не применял тяжелое вооружение. Также многочасовых перестрелок между силами АТО и оккупантами там не наблюдалось. Впрочем, враг по-прежнему нарушает режим тишины в основных горячих точках - это Светлодарская дуга, Зайцево, Авдеевка и район Донецкого аэропорта», - рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО.

Всего, по его словам, за сутки на Донецком направлении произошло 7 случаев нарушения режима прекращения огня.

«За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших украинских военнослужащих не было, но 2 наших бойцов получили ранения», - добавил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики осуществили 37 обстрелов позиций сил АТО.