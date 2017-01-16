РФ в августе развяжет большую войну против Украины - российский военный эксперт

Такое мнение высказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, комментируя учения РФ "Запад-2017", которые предусматривают развертывание личного состава недавно воссозданной 1-й Гвардейской танковой армии Западного военного округа на территории Беларуси, пишет News.online.ua.

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По словам Фельгенгауэра, в учениях в 2017 году примут участие 400-500 тысяч человек.

"Такая мобилизация против кого может быть? — Для Сирии это много. Для Прибалтики — много, и было бы самоубийством против Запада так плотно концентрировать войска, которые могут быть расстреляны как армия Саддама Хусейна в Ираке. Остается только Украина. Это не значит, что будет война, но подготовка РФ к большой региональной войне идет полным ходом. Это точно не против четырех батальонов, которые НАТО разворачивает в Восточной Европе. Контрольный срок тут — 15 августа 2017 года", - заявил эксперт.

По его словам, именно 15 августа заканчивается строительство железной дороги, которая идет в обход Украины, что позволит перебрасывать танковые силы из Центрального военного округа РФ в Южный.

"Надо понимать, что железная дорога — это основа мобильности российских войск. Август — хорошее время для начала большой войны. Но это, само собой, не означает, что большой региональный конфликт начнётся в августе 2017 года", - резюмировал он.