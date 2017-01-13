ИС: боевики намерены шантажировать офицеров ВСУ, родственники которых живут в "ДНР"

Об этом говорится в сводке группы «Информационное сопротивление».

«Руководство МГБ «ДНР» отдало указание подчиненным структурным подразделениям начать активную отработку родственных связей военнослужащих руководящего звена подразделений ВС Украины с целью выявления тех из них, кто проживает на оккупированной территории. В случае выявления подобных родственников, их планируется использовать с целью шантажа и склонения к «сотрудничеству» указанных командиров и военачальников ВСУ», – говорится в сообщении.

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Кроме того, ИС сообщает, что руководством оккупационной администрации н.п. Макеевка («ДНР») дано указание местным представителям Донецкой епархии УПЦ собрать информацию о католических и протестантских, а также мусульманских общинах, действующих на территории города (персональные данные представителей, адреса мест собраний).

На основании собранных данных планируется провести «инвентаризацию имущества» данных общин. По состоянию на 12.01.2017 установлено 21 деноминацию и 2 мусульманские общины.

Как сообщал УНИАН, по данным ИС, в н.п.Новогригоровка (Бахмутский район Донецкой области, близ Дебальцево) растет недовольство населения массовыми случаями мародерства со стороны боевиков «7-й омсбр».