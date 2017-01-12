В Марьинке во время обстрела боевиков получила ранения мирная жительница
В результате обстрела боевиков в Марьинке ранения грудной клетки получила местная жительница.
Как сообщила пресс-служба полиции Донецкой области, боевики обстреляли жилой сектор по улице Ленина.
«В 16.55 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу г. Курахово доставлена женщина с ранениями грудной клетки. 64-летняя местная жительница в момент обстрела находилась на собственном огороде. После полученного ранения женщина была доставлена в больницу, однако от госпитализации отказалась», - сказано в сообщении.
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На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Предварительная квалификация - ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, ранее в штабе АТО сообщили, что в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины ранения получили сегодня трое украинских военных.