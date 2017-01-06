Минобороны прокомментировало "атаку" российских хакеров на артиллерию ВСУ

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По информации командования ракетных войск и артиллерии сухопутных войск ВСУ, потери вооружения артиллерии за время проведения АТО в разы меньше упомянутых и не связаны с указанной причиной.

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"Сейчас военные части ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВС Украины вполне боеспособны, укомплектованы и способны выполнять задачи по назначению", - заверили в оборонном ведомстве.

Ранее УНИАН сообщал, что хакерская группа, связанная с российским правительством и громкими кибератаками против демократов во время президентских выборов в США, вероятно, использовала вредоносные программы на устройствах Android для отслеживания украинской артиллерии и ее целей с конца 2014 до 2016 года.