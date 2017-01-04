"Ростовско-украинская командировка": волонтеры вычислили российских танкистов на Донбассе (фото)

Его имя - Максим Викторович Иванов, говорится в расследовании волонтерского сообщества InformNapalm.

Судя по фотоподборке волонтеров, летом-осенью 2014 года в составе батальонно-тактической группы 17-й ОМСБр Иванов находился в "ростовско-украинской" командировке, по итогам которой и был награжден медалью "За отвагу" №64890 указом президента РФ от 24 декабря 2014 года.

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"Фигурант позирует в неуставной форме в полевом лагере сил вторжения на фоне танков Т-72Б3, САУ МСТА-С и боевой техники БТГр 17-й бригады с уже хорошо знакомыми нам идентификационными знаками в виде белых кругов", - рассказали волонтеры.

Изучив контакты Иванова, в InformNapalm нашли ряд профилей его сослуживцев с серией любопытных фотографий, которые отражают как хронологию, так и географию "ростовско-украинской командировки" танковой составляющей БТГр 17-й мотострелковой бригады.

Среди них: Станислав Мусиенко, Павел Дикий, Павел Махотин.

Ранее волонтеры вычислили российских военных, которые разворачивали средства ПВО на Донбассе.