Бывший пленный рассказал, как на его глазах террорист "Моторола" застрелил "киборга"

Как рассказал Паплинский, ребят из терминала Донецкого аэропорта взяли в плен с самого утра, передает Эспрессо.

"Ребят привезли в подвал где-то перед обедом, а нас привезли уже когда было темно на дворе, где-то 7-8 часов разницы. Нас двоих в этот подвал привел "Моторола". До этого всех ребят с терминала от самого начала били трубами, прикладами, руками, ногами, стреляли в них из пневматики", - вспоминает бывший пленный.

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Далее продолжил Паплинский, когда "Моторола" их завел, он на всех наорал, запретил бить.

"Но через несколько десятков минут он зашел и застрелил нашего пленного Игоря Брановицкого. То есть я не могу понять его поведение вообще. С одной стороны он запрещает издеваться в любых проявлениях – даже кричать или что-то говорить, - а уже через 10-15-20 минут (я во времени не ориентировался), приходит и расстреливает нашего пленного", - отметил бывший пленный.