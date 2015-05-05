Тетке "киборга" Брановицкого через неделю после похорон прислали документ, согласно которому он "в плену"

Об этом написала мать погибшего в блоге на сайте Украинской правды.

По словам Нины Брановицкой, она может назвать еще "людей, которым после похорон родных, в официальных инстанциях отвечали, что они в плену или пропали без вести".

"Я считаю, что моего сына убили дважды. Первый раз – в плену выстрелом в висок. А второй раз – чиновники, равнодушием", - прокомментировала она инцидент.

Читайте такжеAmnesty International требует расследовать казни и пытки украинских военныхИгорь Брановицкий был захвачен в плен 21 января 2015 года. В тот же день его после пыток застрелил, предположительно, командир бандформирования "Спарта" по прозвищу "Моторола".

Как пишет мать погибшего, тело ее сына было доставлено в морг Днепропетровска в начале марта, где почти месяц он оставался неопознанным. Попрощались с Брановицким в Киеве 3 апреля.

6 апреля в телефонном разговоре с журналистом "Моторола" подтвердил, что расстреливает военнопленных.