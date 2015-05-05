Тетке "киборга" Брановицкого через неделю после похорон прислали документ, согласно которому он "в плену"

10:15, 05 мая 2015
Война
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Тете убитого в плену защитника Донецкого аэропорта Игоря Брановицкого пришел ответ на информационный запрос в Министерство юстиции, согласно которому "киборг", который был убит в январе, а похоронен - 3 апреля, "по состоянию на 11.04.2015 года находится в плену".

Акция памяти Игоря Брановицкого под посольством РФ в Киеве 25 апреля

Об этом написала мать погибшего в блоге на сайте Украинской правды.

По словам Нины Брановицкой, она может назвать еще "людей, которым после похорон родных, в официальных инстанциях отвечали, что они в плену или пропали без вести".

"Я считаю, что моего сына убили дважды. Первый раз – в плену выстрелом в висок. А второй раз – чиновники, равнодушием", - прокомментировала она инцидент.

Читайте такжеAmnesty International требует расследовать казни и пытки украинских военныхИгорь Брановицкий был захвачен в плен 21 января 2015 года. В тот же день его после пыток застрелил, предположительно, командир бандформирования "Спарта" по прозвищу "Моторола".

Как пишет мать погибшего, тело ее сына было доставлено в морг Днепропетровска в начале марта, где почти месяц он оставался неопознанным. Попрощались с Брановицким в Киеве 3 апреля.

6 апреля в телефонном разговоре с журналистом "Моторола" подтвердил, что расстреливает военнопленных.

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