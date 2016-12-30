Под Попасной боевики атаковали наблюдательный пункт: после неудачной попытки отступили с потерями - штаб
В течение суток боевики осуществили 25 обстрелов по позициям украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Отмечается, что российско-оккупационные войска продолжают обстреливать наши позиции на всех направлениях. Так, на Мариупольском – из 120- и 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Широкино и Талаковке. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутово.
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На Луганском направлении из 82-мм минометов оккупанты вели огонь по Новозвановке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Новозвановке, Кондрашевке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке.
В то же время, на Донецком направлении из стрелкового оружия боевики стреляли по Южному и Опытному.
"В районе Попасной произошло боевое столкновение. Около 16 часов противник совершил нападение на наблюдательный пункт. Нападение отбито, враг понес потери и отступил", - говорится в сообщении.