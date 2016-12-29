Боевики на Донбассе обстреливали украинские позиции на всех направлениях - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении из минометов террористы обстреляли Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь в районе Широкиного, Талаковки, Павлополя, Гнутового и Водяного. Кроме того, по позициям сил АТО в районе Гнутового огонь вел снайпер.

На Донецком направлении с тех же видов вооружения были обстреляны позиции украинских военных в районе Луганского, Троицкого, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдеевки и Крутой Балки.

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На Луганском направлении, информирует пресс-центр штаба АТО, из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Малиновому и Балке Крутенькой.

Как сообщал УНИАН, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет об увеличении нарушений режима тишины после объявления нового перемирия с 24 декабря.

В течение вечера 27 декабря в контролируемом правительством Украины Светлодарске (57 км на северо-восток от Донецка) наблюдатели СММ слышали один взрыв, который, по оценке миссии, был выходным с огнем неустановленного вооружения на расстоянии 2-5 км на восток. Также зафиксировано 19 других взрывов с неустановленного вооружения, более чем 120 очередей огня и более 500 выстрелов из стрелкового оружия. Все эти случаи произошли на расстоянии от 500 м до 12 км на участках с северо-востока на юг.