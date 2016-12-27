Минобороны подтвердило, что двое украинских военных попали в плен боевиков на Донбассе
13:02, 27 декабря 2016Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения и еще двое попали в плен.
Двое военных попали в плен / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За прошедшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Двое наших бойцов получили ранения. Кроме того, двое военнослужащих ВСУ попали во вражеский плен, заблудившись вблизи Бахмутской трассы", - сказал Мотузяник.
Ранее СМИ сообщали, что двое пропавших украинских военных попали в плен боевиков, их доставили в Луганск.
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