Двое пропавших украинских военных попали в плен боевиков, их доставили в Луганск

Эту информацию официально подтвердили ТСН в штабе АТО.

Связь с бойцами была потеряна накануне в районе Золотого. По данным пресс-центра штаба АТО, они возвращались из больницы в часть, около 16 часов сбились с дороги и заехали на территорию, которая контролируется боевиками.

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Сейчас известно, что пленных доставили в Луганск.

"Около 16.00 26 декабря 2016 года в районе КПВВ "Золотое" два военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения, сбились с маршрута и заехали на территорию, которая контролируется боевиками", - говорилось в сообщении штаба АТО.

Ранее в СБУ сообщили, что в заложниках на территории Украины, захваченной пророссийскими боевиками, находятся 110 человек, еще 10 - на территории самой России.