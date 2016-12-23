В Bellingcat объяснили, что помешало украинской армии победно завершить войну летом 2014-го

Как сообщил в интервью "Апострофу" ведущий автор доклада о трансграничных обстрелах, участник Bellingcat Шон Кейс, основные потери украинская армия получила именно вследствие российских артналетов, во время которых применялась широкая номенклатура артиллерийского вооружения, от 120-мм минометов до 152-мм гаубиц и 300-мм реактивных систем залпового огня "Смерч".

Первые случаи обстрелов из-за "нуля" представители Bellingcat зафиксировали 29 июня 2014 года. При этом, по мнению Кейса, именно действия российской артиллерии помешали украинской армии победно завершить войну летом 2014 года.

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"На основании нашего доклада трудно точно сказать, сколько российских военнослужащих принимали непосредственное участие в приграничных обстрелах. Но, по нашей минимальной оценке, 149 артналетов на сотни километров русско-украинской границы требуют участия сотен российских военнослужащих. Не было сомнений, что многие российские солдаты косвенно участвовали в трансграничных атаках, путем подготовки, оснащения и поддержания баз, которые поставляли орудия и боеприпасы", - расскаазал он.

Также в Bellingcat определили несколько крупных российских военных лагерей в 20 км от украинской границы летом 2014 года, а также в непосредственной близости от многих позиций для артиллерийской стрельбы.

"Я могу с уверенностью сказать, что в этих лагерях располагались тысячи русских солдат", - отметил Кейс.