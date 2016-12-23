"Так решила Москва": Геращенко рассказала о безрезультатных переговорах по освобождению заложников

"Сегодня на скайп - конференции мы задавали вопрос поиска компромисса ради освобождения к рождественским праздникам, напоминали об обещании ОРДО освободить подростков, поднимали вопрос немедленно передать украинской стороне нового заложника, который раненым попал в руки боевиков несколько дней назад, при боевом столкновении", - сообщила на своей странице в Facebook первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко, подытожив результаты конференции.

По ее словам, обсуждалась также судьба других пленных и формат обмена "всех на всех", однако результата достичь не удалось.

"Они (боевики) не подтверждают присутствие у себя 110 заложников, что их требует освободить СБУ и минская группа, а говорят, что у них содержится вдвое меньше. И требуют от украинской стороны немедленно передать ОРДЛО 700 человек и освободить менее 50 (украинских заложников)... РФ не готова сейчас отдать заложников. Ждет новой администрации Трампа, ждет послабления нормандского формата, работает над дискредитацией минских групп, способствует другим дестабилизирующим движениям внутри самой Украины. К сожалению, новостей на сегодня после скайп-конференции нет.... потому что так решила Москва", - резюмировала она.

Напомним, украинская сторона заявила о готовности выдать ОРДЛО 15 помилованных лиц, рассчитывая на "гуманизм" в ответ.