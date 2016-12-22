Украинская сторона выдаст ОРДЛО 15 помилованных и рассчитывает на "гуманизм" в ответ

Об этом говорится в указе главы государства №561 от 20 декабря.

Глава государства рассмотрел ходатайство о помиловании лиц, осужденных судами Украины, предложения комиссии по вопросам помилования и учел степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личность осужденных, их семейное положение, поведение к совершению преступления и после осуждения, возмещения нанесенного ущерба и устранение причиненного ущерба, мнение органов и учреждений исполнения наказаний, наблюдательных комиссий о целесообразности помилования и другие обстоятельства, и таким образом в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины постановил помиловать 9 человек.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что данный указ должен способствовать освобождению украинцев из плена боевиков.

«Я очень благодарна президенту за этот акт милосердия, по его преданным усилиям сделать все возможное и невозможное для освобождения заложников», – написала Геращенко, комментируя подписание Петром Порошенко соответствующего указа.

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По словам Геращенко, украинская сторона до нового года совободит 15 человек из тех, что их разыскивает ОРДЛО, как жест гуманизма. Большинство из них помилованы президентом, среди них 6 женщин, есть пожилые и больные лица.

«Мы ожидаем , что и другая сторона проявит гуманизм накануне праздников и процесс освобождения заложников будет разблокирован», – отметила она.

Именно этой теме была полностью посвящена в Минске работа гуманитарной группы. Несколько часов тяжелого разговора. С осторожным оптимизмом констатирую, что имеем обещание, что подростки, задержанные за "диверсионную деятельность", новогодние праздники встретят в семейном кругу. Нам это пообещали, и мы будем счастливы, что дети будут с семьями (которые проживают в оккупированном Донецке)», – написала Геращенко.

По ее словам, в некоторых СМИ распространяется ложная информация, что помилованных людей на кого-то обменяют. «Это ошибочная трактовка событий. Украинская сторона проявляет акт гуманизма. Мы надеемся, что так же гуманизм должны проявить все другие. Мы ищем пути для поиска компромисса и разблокирования вопроса освобождения. Но пока что от другой стороны никаких конкретных сигналов нет», – добавила она.