"Упрашивала военных": СМИ рассказали, как Савченко прорывалась к боевикам "ДНР"

Об этом в интервью ONLINE.UA рассказал руководитель военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук.

"Есть у меня знакомый волонтер. Тоже пленными занимался. Но что-то он упал под Надю. Я в Курахово был — звонит он мне. Я, говорит, еду к тебе в гости. Ну, давай, без проблем. Говорю: а ты с кем? Отвечает: Вера, Надежда, Любовь. Ну, хорошие ж слова, правда? Что я могу дурного подумать? Стою на автостанции. Подъезжают. Смотрю — Савченко вылазит. Я подхожу к ней. Спрашиваю: "Надия, а вы чего сюда?" — "До вас, познайомитись". Познайомитись? Ну ладно. Спрашивает: а можно у вас где-то пообедать? Говорю: можно — чего ж нельзя? Заказал тут в кафешке обед", - вспоминает Ливанчук.

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И пока она тут сидела, рассказал он, они сообщили в СБУ, поскольку появилась информация, что она хочет прорваться на ту сторону.

Ливанчук отметил, что об этом ему рассказал водитель нардепа.

"Сказал, что они пытались перейти на ту сторону в Луганской области — не получилось, военные не пропустили. "Хотим, — говорит, — у тебя тут". Я ему тогда ответил: у меня — через КПВВ только, сможете — езжайте. Через КПВВ не пустили ее. Она вернулась тихонько, чтобы я не знал, в город. Пообщалась тут с военными, упрашивала, чтобы где-то пропустили. Ее не пустили. И она уехала", - вспомнил он.

Но затем, когда все узнали об этой поездке, у Савченко все отрицали.

Также руководитель военно-гражданской администрации Красногоровки выразил уверенность, что тогда Савченко таки не удалось попасть на оккупированные территории.

"Тогда — нет. Плюс, они же по-другому потом решили. Они решили в Минск. Туда она въездная. ФСБшники организовали на территории российского посольства встречу. Прилетели туда Плотницкий, Захарченко — и все", - заявил Ливанчук.