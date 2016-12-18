Савченко раскрыла СБУ детали встречи с главарями "Л/ДНР" в Минске

Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает "112 Украина".

Он напомнил, что согласно украинскому законодательству, главари "ДНР" и "ЛНР" являются преступниками.

"Мы ее (Надежду Савченко - Ред.) подробно опросили, она ответила на те вопросы, которые ей были заданы и интересовали СБУ. Мы знаем, с ее слов, подробно о встрече, которая проходила в Минске, мы знаем, кто участвовал в этой встрече, как она проходила", - сказал Тандит.

Читайте такжеТука назвал вероятные причины поездки Савченко в Минск для переговоров с главарями "Л/ДНР"

Отвечая на вопрос, предоставила ли Савченко на будущее гарантии того, что будет информировать спецслужбу о планах подобных визитов и встреч, советник главы ведомства ответил, что статус нардепа не обязывает ее к этому.

"Гарантий никто не может дать. Есть определенная процедура. Савченко пока еще является нардепом. Нардепы, к сожалению, не отчитываются СБУ", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны. По словам Савченко, встреча "была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".