"Все без сна уже 4-е сутки": волонтер рассказал об атаках боевиков на новые позиции ВСУ под Светлодарском
За прошедшие сутки уже идет третья атака боевиков на новые позиции ВСУ на Светлодарской дуге.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.
Он рассказал, что террористам пришло подкрепление из Донецка и других мест.
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"Все фактически без сна уже 4-е сутки. От комбата до пацанов с оружием в руках в окопах на передке. От медицины до служб обеспечения", - написал волонтер.
При этом Мысягин заверил, что украинские военные стоят на своих новых позициях.
Также волонтер призвал не поддаваться вбросам о котлах и большой массе погибших.
Как сообщали в Минобороны, за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины не было, однако 11 наших бойцов получили ранения. Эти санитарные потери Вооруженные силы Украины понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов