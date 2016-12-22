"Все без сна уже 4-е сутки": волонтер рассказал об атаках боевиков на новые позиции ВСУ под Светлодарском

13:47, 22 декабря 2016
Война
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За прошедшие сутки уже идет третья атака боевиков на новые позиции ВСУ на Светлодарской дуге. 

Волонтер рассказал об атаках террористов на новые позиции ВСУ / facebook.com/theministryofdefence.ua/

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Он рассказал, что террористам пришло подкрепление из Донецка и других мест.

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"Все фактически без сна уже 4-е сутки. От комбата до пацанов с оружием в руках в окопах на передке. От медицины до служб обеспечения", - написал волонтер. 

При этом Мысягин заверил, что украинские военные стоят на своих новых позициях.

Также волонтер призвал не поддаваться вбросам о котлах и большой массе погибших. 

Как сообщали в Минобороны, за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины не было, однако 11 наших бойцов получили ранения. Эти санитарные потери Вооруженные силы Украины понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов

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Теги: #военные#бои#дуга