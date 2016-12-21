Проект "Стена": В Луганской области работы только начали, на Харьковщине - готова половина

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко в интервью газете Голос Украины.

"Стена" - это скорее медийное название проекта. Речь идет об интеллектуальной модель охраны государственной границы Украины, где различные технические средства сочетаются и дополняют друг друга. Это позволяет как контролировать линию государственной границы в режиме онлайн, так и оперативно реагировать в случае нарушения», - заявил он.

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Проект финансируется из государственного бюджета.

«Сейчас продолжаются плановые мероприятия по его выполнению на территории Харьковской и Луганской областей. Например, в Харьковской области выполнено уже более 50% работ. В Луганской области работы только начали. А участок отдела "Дергачи", на Харьковщине, использовали как полигон для испытания технических новаций, которые сейчас совместно с учеными внедряем на нашей границе», - рассказал Назаренко.

В то же время он сообщил, что на сегодня обустроены 264,6 км противотанковых рвов, 111,8 км рокадных дорог, 40,6 км контрольно-следовой полосы, 75,7 км заградительного забора.

«Приобрели и уже используем четыре боевых модуля. Оборудовали комплексную систему защиты и государственной границы в большей части Харьковской области. После введения системы визуально-технического наблюдения на участках, которые обустроили - в частности, на отделении "Дергачи" и соседних, количество нарушений минимизировано», - добавил он.

По словам Назаренко проект очень важен, поскольку впервые в Украина строит реальную границу с Россией.

«Это действительно и сооружение, которое позволит повысить эффективность, а риски и угрозы гораздо уменьшить. К сожалению, финансирование достаточно ограничено и не позволяет в полном объеме выполнять проект. В 2015-м из бюджета при проекте почти 1 миллиард гривен были выделены только 400 миллионов. В этом году при проекте 1,200 миллиарда гривен нам выделено всего 200 миллионов, на сегодня профинансировано 175 миллионов. Также остается неурегулированным вопрос по отводу земельных участков - так называемых земель обороны вдоль линии государственной границы», - подытожил он.