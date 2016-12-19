"Стараются не замечать": Геращенко о реакции украинцев на гибель бойцов АТО

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Читайте такжеОжесточенный бой в районе Светлодарской дуги: опубликовано видео

"Вчера на фронте погибло 5 украинских воинов. Война продолжается, и рвется сердце, что это стараются не замечать в мирных украинских городах. Наш мир держат ребята на востоке, которые стоят против мордора", - выразила возмущение вице-спикер Рады.

Ранее в штабе АТО рассказали о бое на Светлодарской дуге, в ходе которого украинские бойцы отбросили противника и осуществили контратаку во фланг противника. Враг был вынужден отойти, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.

Во время атаки боевиков пятеро украинских военных погибли, шестеро ранены.