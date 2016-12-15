Посол объяснил ситуацию вокруг "открытия" "представительства ДНР" в Италии

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает ЛІГА.net.

"По состоянию на сегодня никакого "представительства ДНР" или другой фейковой республики на территории Италии не зарегистрировано", - заявил он.

По словам дипломата, произошедшее вчера в Турине - "попытка нескольких отдельных членов некоммерческого фонда Магеллан взять на себя функции представлять интересы сепаратистов из Донбасса".

"Частная инициатива двух итальянских граждан М. Марроне и Э. Бертолази, которые себя назначили представителями фейковых республик сепаратистов", - добавил он.

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Ранее данные о том, что боевики открыли "представительство" в Италии, подтвердила местная команда волонтерского проекта Stopfake.org, в рамках которого люди занимаются опровержением неправдивой информации о событиях в Украине.

При этом у боевиков заявили, что "представительство" открыто при участии членов трех итальянских ультраправый партий - "Вперед", "Италия", "Братья Италии" и "Лига Севера". Во временно оккупированном Донецке заявили, что "интересы" ДНР на мероприятии якобы представлял член регионального парламента от партии Братья Италии Маурицио Марроне, ранее дважды приезжавший на подконтрольную боевикам территорию Донбасса.