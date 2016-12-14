Савченко заявила о договоренности с боевиками по обмену пленными в формате 226 на 52

Об этом Надежда Савченко заявила в эфире Громадського.

«Мы договорились о том, что именно такое количество людей может быть обменено. По спискам это получается 226 с украинской стороны и 52 человека со стороны сепаратистов», — сказала она.

Она объяснила, что только такое количество живых является подтвержденным.

При этом Савченко отметила, что по результатам встречи не было составлено никаких протоколов.

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

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Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков. По словам нардепа, встреча "была направлена на то, чтобы усилить "минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".

Кроме того, Савченко подчеркнула, что ездила в Минск не с дипломатическим паспортом. "Я с дипломатическим паспортом езжу только в те командировки, куда меня отправляет Верховная Рада Украины. Я ездила с украинским паспортом", - сказала она.

В партии "Батькивщина", в свою очередь, чей избирательный список на досрочных парламентских выборах осенью 2014 года Савченко возглавляла, заявили, что нардеп не координирует свои действия с партией и принимает участие в новом политическом проекте.

Впоследствии стало известно, что Савченко вышла из партии.

В Кремле подтвердили факт «неофициальных» переговоров с Савченко по обмену пленными, а также назвали переговоры Украины с боевиками «безальтернативными».

В свою очередь президент Петр Порошенко считает, что встречи народного депутата Надежды Савченко с главарями боевиков «ДНР» и «ЛНР» не приносят пользы ни ей, ни Украине.

«Я никому не позволю делать вид, что в Украине есть внутренний конфликт и отбелить Российскую Федерацию, какими бы мандатами это не прикрывалось. Кстати, я действительно очень сожалею, потому что этот человек прошел огромные испытания. И я думаю, что такие шаги ни ей не на пользу, ни стране», - заявил Порошенко.