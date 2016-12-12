Волонтеры обнаружили в Новоазовске базу войск РФ и крупное скопление вооружений (фото)

Об этом говорится в расследовании волонтерского сообщества InformNapalm.

Именно эта база вооружений и техники активно используется российскими оккупантами для совершения беспокоящих провокационных обстрелов мирных жителей и позиций украинских силовиков на Мариупольском направлении.

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То, что база постоянно используется как место дислокации запрещенных типов вооружения, неоднократно подтверждалось и спутниковыми снимками за 2016 год.

Ранее волонтеры раскрыли разведчиков 7-й военной базы Минобороны РФ, принимавшие участие в агрессии против Украины в августе – сентябре 2014 года.