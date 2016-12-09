Водяное, которое только начало приходить в себя после "ада" 2014-го года, попало под огонь боевиков (видео)

Такого здесь не видели уже 2 года подряд. Водяное давно является тыловым поселком, здесь нет позиций украинской армии, поэтому под обстрелы не попадает.

Били боевики точно, уничтожая дома мирных жителей, которые понемногу начали возвращаться.

Бойцам пришлось идти на помощь местным. Одного, к сожалению, ранило.

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Отмечается, что Водяное тольько приходит в себя после ада 2014 года: свет протянули, газ был.

"А здесь...Теперь снова они без газа, без света, без ничего", - говорят бойцы.

Почему вдруг им в прицел попало именно Водяное, сказать трудно, но военные уверены, что террористы пытались вызвать украинский огонь в ответ.